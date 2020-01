Pantallazo

En abril llega "I know this much is true", protagonizada por Mark Ruffalo

Del aclamado escritor y director Derek Cianfrance ("Blue Valentine", "The Place Beyond the Pines") llega "I know this much is true", una miniserie dramática de seis partes que se estrenará en abril en HBO y HBO Go.

Protagonizada por Mark Ruffalo, quien también es el productor ejecutivo, interpretando a los hermanos gemelos idénticos Dominick y Thomas Birdsey, esta historia es una saga familiar que sigue la vida de estos dos hermanos en paralela en una historia épica de traición, sacrificio y perdón. La miniserie muestra a Dominick y Thomas en varias etapas de sus vidas, comenzando en el momento en que se acercan a la mediana edad y completándose con los recuerdos de Dominick durante la juventud de ambos.



Melissa Leo (ganadora del Premio de la Academia por "The Fighter") interpreta a Ma (Concettina Ipolita Tempesta Birdsey), madre de Dominick y Thomas. La ganadora del Emmy Rosie O'Donnell encarna a Lisa Sheffer, una trabajadora social.



La miniserie está escrita para televisión y dirigida por Derek Cianfrance. Cianfrance es productor ejecutivo junto con Ben Browning y Glen Basner para FilmNation Entertainment, Mark Ruffalo para Willi Hill Productions, Gregg Fienberg, Lynette Howell Taylor, Wally Lamb, Anya Epstein. Jamie Patricof es el coproductor ejecutivo.