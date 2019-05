Ellen DeGeneres contó que fue víctima de abuso por parte de su padrastro a los 15 años

Pantallazo

Ocurrió en "My Next Guest Needs Ni Introduction", el programa de David Letterman que se encuentra en el catálogo de Netflix. DeGeneres contó que cuando era adolescente, su madre se casó con su pareja y poco después le diagnosticaron cáncer de mama, por lo que se sometió a una mastectomía.

Según recoge Infobae, fue en ese momento en que comenzaron los abusos. "Cuando ella estaba fuera de la ciudad, él me dijo que había sentido un bulto en su pecho, y que necesitaba palpar los míos porque él no quería disgustarla, pero necesitaba tocármelos", dijo en un adelanto del programa que se estrena este viernes.

"Yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que todos los pechos son diferentes y... en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocar mis pechos. Después intentó hacerlo una vez más, y luego, otra vez más".

La situación empeoró con el paso del tiempo y en una ocasión él intentó derribar la puerta de su habitación. "El trató de echar la puerta abajo, y yo le di una patada a la ventana y salí corriendo porque sabía que eso iba a ir a más. Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla. Sabía que eso iba a arruinar su felicidad".

"Estoy enfadada conmigo misma porque, ya sabes, yo no... Yo era demasiado débil para afrontarlo. Tenía 15 o 16. Nunca debí haberla protegido. Debía haberme protegido a mí misma y no esconder a mi madre lo que había pasado durante varios años y después decírselo".

Betty, la madre de Ellen, estuvo 18 años casada con el abusador y hoy se siente arrepentida, además de convencida de que lo que cuenta su hija es cierto.