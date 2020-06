El viaje de Susana Giménez motivó "muchas consultas" para radicarse en nuestro país

Pantallazo

"No solo famosos y empresarios sino profesionales, estudiantes, personas jubiladas", reveló una profesional.

Mucho se ha comentado en el Rio de la Plata sobre el inesperado viaje que realizó la Diva de los Teléfonos, en tiempos de pandemia. Para sorpresa de muchos, lo hizo con documentación de residencia uruguaya en trámite. "Es absolutamente legal", dijo la doctora en Derecho Lucía Bagnasco (Matricula 5333) al ser consultada sobre las posibilidades que tiene los extranjeros para venir a residir a nuestro país.

"En este último tiempo hemos recibido en el estudio muchas consultas del exterior para radicarse en nuestro país. No solo famosos y empresarios para Punta del Este, sino profesionales, estudiantes, personas jubiladas que desean establecerse y que de acuerdo a cada caso pueden optar por la Residencia legal definitiva, Residencia Temporaria Mercosur, Residencia Temporaria o Documento especial fronterizo, y muchos, porque no, beneficiándose del tema fiscal".

Al consultársele sobre si la tramitación era muy complicada ya que Susana Giménez declaró que tuvo que firmar un montón de papeles, la letrada contestó: "Por el contrario, así como Susana Giménez, todos los extranjeros pueden solicitar una residencia, y si pertenecen al Mercosur, el trámite es más sencillo y rápido. Hay particularidades en cada caso y quizás a la hora de ampararse a los beneficios que le otorga nuestro país para las inversiones o desarrollos comerciales se requiera algún tipo documentación adicional. Ahí es donde es conveniente que se consulte con un profesional abogado en Uruguay, para evacuar todas las dudas y plantearle el régimen que mejor le convenga, y una vez autorizado, aunque la residencia este en proceso, se puede solicitar vía consulado o embajada la autorización para viajar a nuestro país, en definitiva fue lo que hicieron Susana y Patricio Giménez".

Sobre este caso en particular, la doctora Bagnasco dijo: "Este régimen no exime a los nuevos residentes que ingresen a nuestro país de las reglamentaciones por el Covid-19, ya que deben realizar cuarentena por 14 días, bajo declaración jurada, en un lugar que indiquen como su domicilio, y con el seguimiento de las autoridades de salud de nuestro país, que estarán en contacto permanente ante cualquier síntoma sospechoso. Una vez terminado este periodo y si no hay ningún síntoma podrán salir a la calle y realizar cualquier actividad ya que en el Uruguay nunca hubo restricciones ni prohibiciones para la libre circulación, por tanto, si se cruzan con Susana o Patricio Giménez, están perfectamente autorizados, ya que concluyeron su cuarentena".

Sobre cuánto influyó el comentado viaje de Susana a Uruguay, declaró Bagnasco: "Las consultas y solicitudes se han disparado este último mes, en virtud de la situación de Uruguay en cuanto a la pandemia, la libertad ambulatoria y comercial, sumado a la calidad de los estudios a nivel internacional, así como los beneficios fiscales muy considerables, que aumentarán ahora con una nueva ley, disminuyendo los requisitos para la residencia fiscal y permitiendo obtener beneficios a partir de las inversiones mayores a 500.000 dólares".

Para finalizar, la experta dijo que "no es imprescindible venir en avión privado, hay regímenes de frontera seca para ingresar en vehículo o podrán venir en las frecuencias de barco que están autorizadas para residentes uruguayos o en trámite de residencia".

Durante este mes de junio se habilitaron cuatro servicios fluviales para el traslado desde Buenos Aires a Montevideo.

por Gustavo Descalzi