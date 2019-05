El rotundo cambio de look de Alejandra Maglietti: cabellera platinada

Pantallazo

A dos meses de separada del futbolista Jonás Gutiérrez, Alejandra Maglietti apuesto a un nuevo cambio de look.

Dejando atrás su pelo rubio, la panelista fue por un color más claro y dejó boquiabiertos a sus seguidores con cabellera platinada.

La publicación desató una oleada de comentarios tanto a favor, como en contra de la nueva imagen de la modelo argentina.

"Te queda feo" "es de cabaret" "no me gusta ese color", fueron algunos de los mensajes de los usuarios que desaprobaron el nuevo look de Maglietti.