El rifirrafe en Twitter entre Jorge Traverso y “colegas aficionados a creer saberlo todo”

Este miércoles por la noche el periodista Gabriel Pereyra tiró una primicia inesperada: Ernesto Talvi presentaría su renuncia como Canciller.

Luego, el ministro de Relaciones Exteriores desmintió "de manera terminante" haber presentado su renuncia... Aunque luego admitió que acordó con el presidente una salida programada del cargo para tomar otro rol en la coalición.

Un momento... ¿Esto es Pantallazo? Sí, porque detrás de la noticia, hubo un altercado entre periodistas.

Luego de que Pereyra informara de la renuncia -y luego advirtiera que se trató de un error-, Jorge Traverso compartió la misma noticia, pero no hizo alusión que Pereyra.

"Una de las figuras más destacadas del gabinete de Lacalle Pou , el ec. Ernesto Talvi, abandonará la cancillería en el día de mañana. Los periodistas buscan ratificar esta noticia que estaría basada en recientes declaraciones sobre Venezuela", escribió el periodista.

"Me equivoco yo y te equivocas vos porque tantos años no te enseñaron que cuando la noticia la da otro Tenes que CITAR. Sino se llama ROBO. Dos veces lo banque, la tercera es la vencida", respondió picante Pereyra.

Y Jorge respondió. Pero no directamente.

"No da para responder nada a colegas aficionados a creer saberlo todo. A mis seguidores: la versión empezó a circular a partir de las 7 de la tarde y en mi primer tweet expresé que "periodistas buscan ratificar la noticia". Que yo conozca, por lo menos dos", disparó Traverso.

Pereyra apareció de las sombras y, como le advirtió, la tercera fue la vencida: "Me avisa un amigo y me obliga a volver lpm. Publiqué 2155 y vos 2215. Nunca conseguiste una noticia y de viejo te pusiste rapiñero. Tengo un par de amigos que ya me pasaron varias igual. Ahora te bloqueo, porque yo no te sigo, pero vos si, por algo será. ¿A quién le robas ahora?".

N. de la R.: Esperamos con ansias la cita de esta nota en la próxima columna de El lado B de la noticia. Estás advertido, ya sabés quién.