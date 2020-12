El revolucionario invento de Cristian Castro: la mamadera para adultos

Pantallazo

Renovarse o morir. Así vive la vida Cristian Castro, alejado de la música y con un emprendimiento entre manos: la "mema" para adultos.

En entrevista con Mitre Live el cantante contó que se ha pasado durante el aislamiento jugando a la Play Station que le regaló si madre y entonces descubrió un gran problema para los gamers: poder beber mientras juegan, sin derramar líquido.

"Cumplí años y ya estoy medio choto. La gente siempre se me burla pero no hay problema. Sigo siendo chico y no me gusta crecer. No me gustó mucho la onda de crecer, yo me quedé en el secundario. Me siento contento así. No quiero madurar tanto. Me aburre un poco lo de adulto", confesó.

"Estuvo bien lo del Play, mi mamá me la regaló y estoy muy contento, también la mema. Lo de la mema me encanta porque les hace mucho problema a mucha gente pero la verdad es que es comodísimo cuando estás en una cama o en un sillón", reveló sobre su forma de beber con biberón.

Para Castro es "ridículo" que la gente relacione la mamadera con los bebés, por lo que quiere lanzar una línea para adultos.

"Te juro que es buena idea. Me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. Prepárense para las memas de adultos", cerró.