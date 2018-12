Pantallazo

Jimena Barón mostró a través de Instagram el particular regalo que le hizo su novio para esta Navidad.

"Un Papá Noel que sólo quiere comer pan dulce. Regalando indirectas", escribió la actriz y cantante junto a una imagen del conjunto de ropa interior que le obsequió Mauro.

Además, cerró sin filtro: "Qué lástima que comí como un cerdo y seguro cuando llegues esté roncando y babeando. Igual no me jode, si querés me podés tocar una lola aunque duerma".