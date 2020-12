El recuerdo de Tinelli con Maradona... Que en realidad era de otra persona

Pantallazo

Todos los famosos argentinos quieren compartir sus recuerdos con Maradona y Marcelo Tinelli no quiso quedarse atrás.

El conductor publicó en su cuenta de Instagram una foto con el Diez en un partido infantil en el año 1973, cuando ambos tenían 13 años.

"Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en Los Cebollitas (Argentino Juniors) había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron cortos", agregó.

Sin embargo, un usuario de la red (@omarete60) escribió "Ese no sos vos, soy yo. No me robes ese recuerdo. Año 1973, revista El Gráfico. Título de la nota: 'Esos pibes la rompen'".

Tinelli pidió perdón la red y dijo que se trató de una confusión de él y sus amigos. "Esta foto me la mandó mi amigo el Chino Báez, que jugaba conmigo, y me decía que era yo. Yo sentí lo mismo. Hoy aparece alguien que dice que está foto era él. Que lío por Dios jajaja. Si era otro, seguro mis amigos de San Telmo y yo nos equivocamos al verla, pero siempre recordaremos ese partido que jugamos", corrigió.