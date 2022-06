El reclamo de Flor de la V a su marido: "Lo cuento para que sienta culpa"

Pantallazo

Hay cosas que no se olvidan

En el mes del orgullo, Flor De La V sorprendió con un llamativo descargo y mandó al frente a Pablo Goycochea por una actitud que tuvo.

"¡Se olvidó! ¡No se puede olvidar! ¿Quién se olvida del aniversario?", comenzó la conductora.

"Miren lo que me pasó a mí ayer. ¿Saben por qué lo hago público? Por la indignación que tengo. Estoy indignada y lo quiero compartir con la gente. Es una fecha simbólica, no podés olvidarte", sostuvo la actriz.

"Entonces, lo dije al aire. En este contexto, ¿qué hizo? Igual, me di cuenta de que soy muy mala… porque él me mandó un mensaje a las 14 de 'Feliz aniversario', ¡pero ya lo había dicho yo a las 13.30! Ya lo había visto, entonces me mandó el mensaje. Lo cuento hoy para que sienta culpa, porque ya se la hice pasar mal", continuó la humorista.

"Salí del canal a comprarle algo, como si ya tuviese algo preparado. Entonces, cuando llegué a mi casa le dije 'vos te olvidaste y yo ya tenía preparado esto'. Lo hice sufrir hasta hoy a la mañana. Le mando un beso, espero que no se enoje", cerró Flor de la V.

