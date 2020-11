El post de Thelma Fardín de despedida a Maradona que generó críticas por su feminismo

Pantallazo

El posteo de Thelma Fardín reinvindicando la imagen de Diego Armando Maradona, generó una oleada de críticas por el movimiento feminista.

"A Dios. Vengan ahora las cri´ticas porque si soy feminista no puedo postear esto.

Gente, el feminismo es liberacio´n, no rendirle cuentas a ustedes. El fu´tbol del Diego me maravillo´ la vida entera.

¿Tienen todo resuelto en este cambio de paradigma?", comienza.

"Este gol es la contradiccio´n en si´ misma. Que´ agotador que la lupa nos la pongan a nosotras, calladitas y ¿sin opinar les gusta ma´s? Entre nosotras eso no compas, yo estoy en los lugares que creo tengo que estar di´a a di´a, no vengan con su militancia de redes sociales que esa es fa´cil e igual de CONSERVADORA que los paradigmas bajo los que nos criaron", concluye.