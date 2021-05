El popular cantante tropical Mario Silva está en delicado estado de salud

Pantallazo

El popular cantante y uno de los grandes referentes de la movida tropical Mario Silva se encuentra en estado delicado de salud, informó su hijo Mario Silva Jr.

Mario Silva Jr. publicó en redes sociales este domingo a la noche que lo hacía para poner fin a la cantidad de preguntas que le hacían personas "enteradas sobre la salud de Mario".

"Mario está en un estado delicado, no quiero dar mucho detalle y menos seguir respondiendo este tipo de preguntas, gracias a los que entienden y solo les digo, mi padre creo no se va a poder comunicar nunca más con ustedes pero les brindo mucho amor, sus canciones perdurarán siempre". Un beso enorme a todos!", escribió el también cantante.

Sin embargo, horas después desde la cuenta oficial Mario Silva se desmintió lo publicado por su hijo, lo que provocó que este lunes Mario Silva Jr. realizara un video explicando la situación.

Desde la página oficial de Mario Silva padre se publicó: "Debido a comentarios aclaramos que Mario Silva está internado por un cuadro de vómitos. NO se encuentra grave ni cosa q se parezca. A los medios NO difundir boludeses con el perdón de la palabra . Aquí en la página están los teléfonos de contactos . Llamen a cualquier hora que no es molestia ninguna, pero x favor no repitan cosas que no son. Hay MARIOLO para rato".

En tanto, Mario Silva Jr. dijo en un video este lunes que le molestó bastante "que personas allegadas a su padre publicaran cosas contrarias" a lo que él había escrito y reafirmo sus dichos sobre la situación de salud delicada "y crítica" que vive su padre.

