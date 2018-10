El osado corpiño de Cande Tinelli que también tiene Charlotte Caniggia

Pantallazo

La hija de Marcelo compartió una foto con un sostén por el que fue catalogada de “ordinaria”. ¿Te gusta el look?

En Pantallazo hemos publicado todos los cambios de color de pelo de Cande Tinelli, todos sus nuevos tatuajes, todas sus confesiones antes de dormir... Así que llegó el momento de compartir: el soutién fálico de Cande Tinelli.

No, no tiene doble interpretación. El jugado diseño es de una firma estadounidense y Cande no es la única que lo luce. Charlotte Caniggia comentó que tiene el mismo.

"Más ordinaria que papel de lija" o "Fino como empanada de mondongo", fueron algunos de los comentarios en contra mientras que otros cientos de comentarios fueron para darle para adelante. "Tenemos el derecho de tener pitos encima mientras sea con nuestro consentimiento", escribió una usuaria; "Hay que ser libres, Cande", escribió otro fan.