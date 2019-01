El nuevo tatuaje de Justin Bieber que se realizó en la cara

Pantallazo

Justin Bieber se tatuó la palabra ‘Grace', en español Gracia, en su rostro por su fiel creencia en Dios.

Quien develó el misterio del tatuaje del cantante fue su propio tatuador, Jon Boy, reconocido en el mundo del espectáculo por sus geniales obras.

En las cuentas propias del autor del tatuaje, compartió la imagen del rostro de Bieber, donde se puede observar en su ceja derecha, la palabra escrita.

"2018 ha sido de mucho trabajo para mí. En lo laboral y en lo personal, tanto como nunca habría imaginado. Así que muchas veces he querido dejarlo todo pidiéndole a Dios que me lleve a casa. Pero entonces recordé que mi propósito en este mundo es a través de gente como vosotros, que os tatuáis conmigo y compartís vuestra vida de dificultades, ansiedad, gente a la que queréis y ya no está, recuerdos y alegrías a través de estos pequeños tatuajes que tienen los más grandes significados. Gracias. Gracias a mis clientes por convertirse en algunos de mis mejores amigos. Os quiero. La gracia de Dios es suficiente para luchar contra nuestras debilidades y es por el amor del propio Dios que estamos aquí para este 2019", escribió Jon junto a la imagen.

¡Mirá!