El motivo de separación de Barón con Osvaldo: "Ella encontró chats con otras mujeres"

Pantallazo

Pese a estar feliz y en pareja con el Tucu López, en "Intrusos" revelaron el motivo de separación de Jimena Barón con Daniel Osvaldo en plena cuarentena.

"Ella estaba tranquila empezando esta relación con Osvaldo, contenta y feliz. Pero empezaron las críticas porque le preguntaban '¿cómo volvés con él?'. Pero ella se la bancó porque estaba enganchada", comienza Paula Varela.

"Pero no va que un día ella encuentra en el celular de Osvaldo chats con otras mujeres. Y se puso muy caiducha. Se puso muy triste, en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas", agrega.

"Tuvieron una discusión y él le dijo 'yo nunca te prometí nada'. Y ella le dijo 'sos el padre de mi hijo, me la juego mediáticamente porque me están matando por volver con vos y me hacés esto'. Después, agarró sus bolsos y se fue", sostiene.

"Ahí es el bache en el que ella nos queda fuera de las redes sociales. La gente que la conoce me dicen que ella sintió vergüenza", cierra Varela.