El mensaje de Keita Baldé a Wanda Nara: “Eres una mujer maravillosa”

Pantallazo

Desde que Jordi Martín contó los detalles de una supuesta infidelidad de Wanda Nara a Mauro Icardi con el jugador senegalés Keita Baldé, excompañero del futbolista argentino y que jugó con él en el Inter de Milán, Icardi no se tomó nada bien esta noticia.

El delantero del Galatasaray desmintió que la empresaria lo engañara con Baldé y arremetió contra Jordi Martín. Sin embargo, admitió que sí se comunicó con la pareja del senegalés para avisarle que su marido le escribió declaraciones de amor a la mediática.

En el programa Intrusos, el paparazzi español salió al cruce contra Mauro Icardi y puso al aire los audios que Keita Baldé le envió a Wanda Nara para conquistarla. Además, aseguró que tenía fotos de la modelo con el jugador senegalés juntos en una habitación en Dubái.

“Yo he sufrido este período sin poder saber cómo estabas, cómo te iba, qué te pasaba, y saber de ti un poco. He tenido una preocupación de cómo podrías estar y como están yendo las cosas”, empieza diciendo el futbolista en el audio.

“Si veo gente que habla mal de ti o alguien inventa, odio eso. No me gusta porque no es verdad. No todo el mundo tiene la posibilidad de conocer la persona fantástica que eres y el corazón bueno que tienes, pero bueno no se le puede agradar a todo el mundo”, le dijo Baldé a Wanda.

“Eres una mujer maravillosa, de verdad, tienes un corazón increíble”, finaliza el mensaje del senegalés a la empresaria argentina.