El mensaje de Blanca Rodríguez por el 8M: “Ocupémonos de que no maten una mujer más”

En un nuevo Día de la Mujer son muchos las figuras que se refirieron al respecto y dejaron su visión sobre lo que representa. Entre ellas, destacó la periodista Blanca Rodríguez que en su cuenta de Twitter dejó un mensaje bregando por la vida de las mujeres.

"Perdón, hoy no tengo ganas de frases hechas sobre el Día de la Mujer: decir no es hacer", comenzó diciendo la conductora de Subrayado.

"De qué vale hacer andamiajes que no se usan bien. Ocupémonos de que no maten una mujer más por su miedo, su soledad, o nuestra desidia", continuó, haciendo referencia a la violencia contra la mujer y al gran número de femicidios existentes.

"Basta de dibujitos y frases hechas que no cambian nada", cerró la comunicadora.

El tuit de Rodríguez, que es una referencia dentro del movimiento feminista, rápidamente se viralizó y generó una andanada de comentarios.

