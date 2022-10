El llanto de Thiago en GH: "Dos semanas atrás estaba juntando cartones y ahora estoy acá"

Pantallazo

Gran Hermano regresó a las pantallas uruguayas con todo y la historia de una de los participantes del reality se volvió rápidamente en TT. Desde que se supo los orígenes de Thiago Medina, el jugador convirtió en uno de los competidores favoritos para ganar el programa argentino.

“Cuando no tengo trabajo en el Mercado Central agarro el carrito y salgo a juntar cartón para hacer mi moneda para llevar plata para mi casa”, aseguró. “A los 8 años murió mi mamá y tuvimos que darle para adelante”, contó el joven en la presentación,

“La idea de que entre fue de una de mis hermanas. Ella se anotó con mi hermana melliza y me dijeron si quería anotarme. Y salí yo”, dijo emocionado.

Luego al entrar en la casa, el concursante se quebró en llanto al contar su dura historia de vida a todos los compañeros del ciclo: “Somos 10 hermanos: 5 varones y 5 mujeres, pero no vivimos todos juntos; cada uno tiene su pareja. Nosotros vivimos 6 en mi casa, en González Catán que –a pesar de todo- es tranqui con sus días malos. Yo no hago quilombo ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos y no pelear”.

“Trabajé en el Mercado Central, cargaba y descargaba cosas, atendía y hacía cualquier cosa. También salía a juntar cartón con mi perrito en el carrito de mi hermana”, destacó.

Más adelante, el hermanito tomó una fotografía y explicó cómo estaba conformada su familia: “Ella es mi hermanita más chiquita. Tenía dos meses de vida cuando mi mamá falleció. Ellos siempre están presentes. Está es una re oportunidad, una nueva vida para mis hermanos. Me gustaría hacerles una casita linda”.

“¿Quién iba a pensar que iba a estar acá cuando dos semanas atrás estaba juntando cartón por unos pesos? Tengo miedo de mañana despertarme y que esto sea un sueño”, concluyó emocionado.