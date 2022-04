El llanto de Carmen tras el grave accidente de Fede Bal: "No la estoy pasando bien"

Pantallazo

Fede Bal sufrió un grave accidente haciendo parapente den Brasil que casi le quita la vida y Carmen Barbieri viajó para verlo.

En una comunicación con su programa Mañanísima, la conductora se refirió al estado de salud de su hijo entre lágrimas.

"Me agarraron bajón. No la estoy pasando bien", comenzó la capocómica.

"Las buenas también están. No puedo ser desagradecida a la vida. Yo salí de un coma, estoy viva y estoy trabajando... Ya estoy llorando", dijo la humorista.

"Se me murió mi mamá. Después Santiago Bal, que zafó 18 veces del cáncer. Y tengo un hijo que tuvo el mismo cáncer que el papá, y era no operable, muy malo, y salió adelante. Hoy está con problemas, pero los estamos venciendo", agregó la actriz.

"Yo veo el lado malo, sí, me pasan muchas cosas. Y estoy un poco cansada porque todo es una seguidilla. Pero estoy muy agradecida, Dios me da la oportunidad de salir adelante, ¡Qué es tan importante! Estoy agradecida a la vida y a Dios. Pero hoy me agarraron en un mal día... Hoy me agarraron golpeada", concluyó emocionada Carmen.