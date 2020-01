El impactante rescate de Mariano De La Canal: casi muere ahogado y trago mucha agua

Pantallazo

No es la primera vez que varias celebridades son protagonistas de rescates playeros.

Este fue el caso de Mariano De La Canal que casi muere ahogado en las playas de San Bernardo.

"No sabía qué hacer, me agarró desesperación. Estuve como cinco minutos sin poder moverme. El agua me superaba y tragué como tres litros de agua. Gracias a Dios que pude salir, que me ayudaron. Pero la pasé mal", comienza el relato el ex fan de Wanda.

"No soy Cinthia Fernández ni Nai Awada, que viven mintiendo para estar en los medios. Lo que me pasó a mí fue de verdad. Le agradezco a tanta gente porque me estalló el teléfono e Instagram con muestras de cariño. Los amo, gracias por acompañarme siempre. Y la prensa también, que estuvieron preocupados y siguiendo esta noticia", concluye Mariano.

Así rescataron a @MarianoFanOK pic.twitter.com/QThCnU0f3c — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 18, 2020

No puedo creer que estoy vivo !! La pase horrible pic.twitter.com/uL8puqXrj0 — Mariano De La Canal (@MarianoFanOK) January 18, 2020