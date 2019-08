El humor latino y bilingüe conquista la televisión en inglés de Estados Unidos

Pantallazo

*laughs in spanish*

"El humor conecta muy fácilmente con toda la gente, cuando tratas de educar a alguien siempre sale mejor si lo haces con humor", dijo a Efe el comediante y productor mexicano Eugenio Derbez, quien prepara dos series para Amazon y otra para Nickelodeon.

"A lo largo de mi carrera en televisión me he enfocado en el humor justo por eso", indicó por su parte la actriz y productora Eva Longoria, quien ha inyectado comedia y sátira en los proyectos dramáticos que ha producido con historias y actores latinos, como "Devious Maids" y ahora "Grand Hotel".

Tanto Derbez como Longoria han usado la comedia tradicional en la televisión y en el cine para conectar con el público anglosajón. Comedias situacionales como "The George Lopez Show" y "Cristela" siguieron sus pasos, mientras que más recientemente "Jane The Virgin" y "Vida" incorporaron el bilingüismo.

Ahora es el turno de personajes diferentes, con un ritmo de comedia inesperado, que se pasean con éxito en la muy fina línea que separa al humor negro de lo desagradable.

"Lo que queremos es que la gente se conecte. Por eso exploramos situaciones que le pasan a todo el mundo, pero que en este caso las vive un latino", dijo a Efe Arturo Castro, protagonista y fuerza detrás de "Alterlatino", su exitosa serie en Comedy Central.

"Lo que quiero es que la gente vea una narrativa diferente de lo que es ser latino en este país y que haya una comunicación a través de la empatía", agregó el humorista guatemalteco, quien se dio a conocer en la serie "Broad City".

Castro no está solo. Fred Armisen, como actor, guionista y productor en programas humorísticos como "Saturday Night Live" y la satírica "Portlandia", sorprendió este año cuando lanzó su nueva serie "Los Espookys" en HBO.

Armisen, quien se considera venezolano como su madre, aunque nació y creció en Estados Unidos, ha dicho que está viviendo su sueño. En "Los Espookys" ha logrado combinar por primera vez su identidad latina, con su amor por el género del terror y la defensa de la comunidad LGBTQ.

La reacción ha sido tan positiva, que ya HBO anunció la segunda temporada de "Los Spookys", mientras que la crítica se ha rendido a los pies de Armisen y sus personajes, quienes viven en un país latinoamericano no identificado y se encargan de llevar experiencias de horror a quienes las necesitan.

El comediante Gabriel Iglesias estrenó el 21 de junio su comedia "Mr. Iglesias" en Netflix, en la que explora desde el humor la vida de un profesor latino de secundaria en California.

Aunque los temas de estas series son tan diversos como la comunidad latina de Estados Unidos, les une el deseo de tender puentes hacia el resto del país, sin abandonar su identidad.

También tocan la situación política en la época del presidente Trump, algunas veces más abiertamente que otras. Armisen y sus colaboradores afirmaron a Efe que el hecho de que sus personajes hablen principalmente español ya es un punto de vista.

"Lo mejor que puedes hacer para ampliar la representación de los latinos es normalizar nuestra presencia", indicó Castro.

Uno de sus personajes es un joven que lidia con la decepción de su novia porque no cumple con el estereotipo del macho latino. Otro, mucho más ácido, es un agente de inmigración que explica como Estados Unidos ya no meterá a niños en jaulas, sino que los dejará circular libremente y con una dieta "sin antibióticos", como a las gallinas orgánicas.

La comunidad humorística en Estados Unidos les está apoyando. Lorne Michaels, el legendario creador de "SNL", es productor ejecutivo con Armisen de "Los Espookys".

Jay Martele, el guionista principal del exitoso programa de comedia "Key & Peele", que lanzó la carrera de Keegan Michael Key y Jordan Peele (guionista y director de "Get Out" y "Us"), tiene el mismo rol en "Alterlatino".

"El talento está. La iniciativa también. Nos cansamos de esperar buenos papeles y los estamos creando nosotros mismos", afirmó Derbez, quien está también produciendo en cine y trabajó con Paramount Studios y Nickelodeon en el desarrollo de la película de "Dora and The City of Light".

"Estas producciones de latinos no son solo para latinos, y si el público nos respalda, pues habrá muchísimas más", pronosticó.

(con información de EFE)