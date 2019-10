El hijo drag de Alberto Fernández banca a Nai Awada: “Nosotres no jugamos este juego”

Pantallazo

El llanto desconsolado de Nai Awada en Involucrados tras recibir ataques constantes por su posición macrista y ser la sobrina del presidente argentino, hizo que Dyhzyx (el hijo drag de Alberto Fernández) saliera a bancarla a full.

"Respondo esto porque me lo mandaron un montón: Banco MIL a Nai porque estamos en la misma, BANCO 0 a que digan 'son familia, no son militantes' porque parece que conmigo no es así, yo no milito, soy familia y se dedicaron a hacerme mierda desde abril", comienza Estanislao Fernández.

"Y lo peor es que hoy me mandaron un mensaje para ir de invitade a ese mismo programa pedorro, según ellos, a 'hablar de cosplay'. Son de cuarta y se piensan que yo caigo en esa mentira de llevarme para terminar hablando de mi viejo. Ellos sí que no tienen moral", agrega Dyhzyx.

"Y para terminar esto, quiero re afirmar que banco mil a Nai Awada, como a cualquier otro pariente de político que se tenga que bancar el ataque de la gente/medios. Nosotres no jugamos este juego, nos obligan a jugarlo, y eso es violencia. #FACT", sostiene Estanislao.

"Nadie me violenta. Soy naturalmente violento y por eso me quejo cuando me insultan. Yo sueño y lucho por un país y eventualmente un mundo más igualitario y unido para todxs y creo que vamos por buen camino. Sueño con un mundo en el que cada une sea quien sienta ser. A no bajar los brazos nunca pibxs. Nuestra lucha va a ir siempre más allá de una posición política porque luchamos por poder vivir felices y en paz", cierra el hijo de Alberto.