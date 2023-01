El fuerte cruce de la Tora y Camila en Gran Hermano: “¡No te creo nada! ¡Tomátela!”

Pantallazo

Cuando parecía que reinaba la paz entre los participantes de Gran Hermano, una nueva guerra se desató entre las chicas de la casa. Lucila, conocida como la Tora, y Camila tuvieron una fuerte discusión, que terminó muy mal entre ambas.

“A mí me afecta que no confíen en mí. Siento que me voy apagando”, dijo entre lágrimas Camila a Julieta, Romina y la Tora.

“Yo no hablé mal de vos, ni te tiré mala leche. Yo no meto cizaña, no lo hago, no lo haría”, señaló picante la Tora, como respuesta a las acusaciones de la jugadora de 21 años que le “copiaba”.

“Yo desde ese jueves no te creo nada y no me interesa tener relación con vos porque siento que usás muchas cosas para jugar. Entonces, yo no te creo”, señaló. “Vos sos re copada. Me votás y después querés que yo te chupe el cul… ¿Estás loca? Vos votame, pero no te pongas la careta y me digas: ‘Hola, Torita, buen día’”, se despachó Lucila.

“Va a haber buena convivencia, pero no me interesa tener buena relación con vos porque no te creo nada. Te la voy a hacer corta, ahí llorando. ¡Tomátela! Andrea del Boca un poroto”, lanzó sin filtro la Tora.