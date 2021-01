El famoso incidente del motorhome todavía tiene jugo: Cinthia Fernández dio detalles

Pantallazo

Panelista del programa televisivo argentino Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel de Brito, Fernández se refirió al famoso incidente del motorhome, ocurrido en diciembre del año 2015.

Los nuevos datos hacen que aquel ya lejano episodio gane nuevos ribetes: del drama romántico pasaría a la categoría de película de acción. Y violenta.

Según publica la revista Pronto!, Fernández dijo que una persona "íntima" de Pampita le reveló datos desconocidos del furioso cruce entre Pampita, su ex Benjamín Vicuña y la China Suárez. "En el episodio del motorhome me dijeron que ella tenía una furia que era como que estaba desquiciada y no medía, como que no estaba ahí. Pasó de cero a cien", comentó Cinthia sobre Pampita.

"Dicen que es impresionante la fuerza con la que la agarró a la China del cuello. A Benjamín, mientras a ella la tenía del cuello, y según lo que me contó una persona íntima de Pampita, lo pateaba con los tacos. Supuestamente él tuvo dos fracturas en las costillas por el episodio del motorhome", completó.

Aunque Cinthia y Pampita coinciden en que hubo encontronazo (una le agregó más violencia a la versión que la otra) mientras los otros estaban en plena acción, la actriz desmintió ese pasaje de la historia diciendo que en el momento en el que irrumpió Pampita ella estaba comiendo una palta envuelta en una manta de Nepal.