El exnovio preso de Wanda daba un móvil y el Servicio Penitenciario cortó la nota

Pantallazo

La llegada de Wanda Nara revolucionó al mundo del espectáculo del Río De La Plata. La empresaria estuvo de vista en el programa de Red Flag y en medio de las especulaciones de un romance con L-Gante, la modelo sorprendió al revelar algunos detalles ocultos de su vida privada.

"Me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida y, como no sé decir que no, a todas les dije que sí. Después, entre preparativos y todo, suspendía y me volaba. Hay gente a la que no conocen. Hay uno que está preso", comenzó la manager.

“Fuimos novios, me pidió casamiento, le dije que sí y después no. Sigue preso, tiene perpetua”, aseguró Wanda Nara, sin revelar la identidad de quien fue su pareja y sin esperar que el hombre en cuestión saliera a hablar del tema.”, lanzó luego de que los entrevistadores le preguntaran si alguna de esa”, dijo al programa de YouTube.

A partir de estas declaraciones de la top argentina, Intrusos se comunicó con el ex novio preso de Wanda y la nota quedó interrumpida cuando el Servicio Penitenciario encontró a Rodrigo Cacciamani hablando por videollamada con Flor De La V.

"Estoy detenido en la unidad 48 de San Martín. Es un régimen abierto, acá se cumple la última etapa de la pena. Está en proceso mi libertad. Es una decisión del juez ahora", comenzó previo a que se lo llevara la policía.

Luego, se llevaron abruptamente al convicto por infringir con las normas de la cárcel y la conductora rompió el silencio de lo vivido: "Qué susto. No puedo creer lo que estamos viviendo en vivo. Se ve que no tenía permiso".

"Se ve que no podía hablar. Él dijo que tenía un permiso para hablar. Estaba en la facultad de la cárcel. Creíamos que estaba todo ok, pero lo vino a buscar en vivo un oficial. Le dijo: 'no podes hacer esto'", explicó Flor.

?? Así interrumpieron la videollamada en vivo de Rodrigo, el ex de Wanda desde la cárcel



Cc @Intrusos pic.twitter.com/fBNNa207ap — América TV (@AmericaTV) October 18, 2022