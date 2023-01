El ex community manager de Ríos le iniciará un juicio al periodista por daños y perjuicios

Pantallazo

Desde hace un tiempo, Julio Ríos se metió en el mundo del streaming y emprendió con un proyecto de radio para las plataformas digitales. En las últimas horas, Ríos perdió su canal de YouTube, Julio Ríos TV, en donde transmite su programa de radio Las voces del fútbol.

En el programa Hacemos lo que podemos informaron de esta noticia y contaron que se comunicaron con el periodista deportivo. Según el programa de radio, conducido por Richard Galeano, el presentador dijo que esto ocurrió a partir de un conflicto con Freddy García, la persona que él contrató para que le manejara el contenido de su canal.

Hacemos lo que podemos reveló que el conductor iniciará acciones legales contra su community manager. Julio le contó al show que él “le dio todo” a esa persona y dijo que no se puede “ser tan mala leche” ya que Sport+ se quedó con los más de 30.000 suscriptores que había generado todas Las voces del fútbol.

Freddy García se comunicó con el programa de radio y reveló que le iniciará juicio al comunicador y que lo va “a partir al medio por ignorante”. Según Freddy, el canal de Las voces del fútbol ya existía bajo el nombre Informativo Aurinegro Word, cuando el periodista se va de 1010 AM, él le ofrece arrancar desde cero y hacer todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual del ciclo radiofónico.

El excommunity manager de Ríos le dijo al show que con el conductor nunca cumplió con el acuerdo económico que tenían, donde García se quedaba con la totalidad del la monetización del canal, que el YouTuber dice ser de suyo, y el 50% de la publicidad que aparecía en las transmisiones.

Freddy aclaró que solo manejaba Las voces del fútbol y que Julio Ríos TV fue creado a parte. “Él tuvo un crecimiento notorio pero me cedió su imagen, me está difamando y va a perder plata por ignorancia y no lo culpo, porque puede ser un tema generacional que no entiende” expresó García.

“Le voy a hacer un juicio por daños y perjuicios porque me está acusando de ladrón y tengo todas las pruebas para contradecir lo que él te contó a vos ayer. Yo nunca recibí un peso de él, yo tengo empresa y siempre facturo mis servicios si me contratan”.