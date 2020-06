Pantallazo

Hará Disney Frozen 3?

El estudio aún no tiene planes para una tercera Frozen. Pero no se descarta.

Parece que Disney no tiene prisa por retomar las aventuras de Elsa y Anna tras el gran éxito de Frozen 2 el pasado año. Según el actor Josh Gad, que interpreta a Olaf en la franquicia, el estudio aún no tiene planes para una tercera película. Aunque eso no significa que no vaya a suceder en algún momento.