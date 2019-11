El estado en que Gianinna encontró a Diego: "Casi que se estaba tragando su propio vómito"

Pantallazo

La salud de Diego Maradona (59) es un asunto que preocupa, y mucho, a sus hijas Dalma y Gianinna, más allá de que el Diez afirmó en las últimas horas a través de un video que publicó en Instagram que está "muy sano".

En este contexto, en Los Ángeles de la Mañana revelaron la trastienda del picante ida y vuelta que Diego tuvo con Gianinna a través de las redes sociales.

Al principio, Ángel de Brito contó que el origen de la discordia fue el festejo del cumpleaños de Maradona el miércoles por la noche: "Gianinna llegó a las 2 de la madrugada (del jueves) a la casa donde vive Diego con Rocío Oliva y lo encontró en un estado lamentable. Hay videos de toda esa situación que prueban lo que las hijas cuentan. Gianinna llegó con Daniel Osvaldo y lo encontró a Diego de una manera que ninguna hija quiere ver a su padre". Luego, el conductor agregó enigmático: "¿Qué pasó entre el entorno de Maradona y Gianinna esa noche? Lo encontró en la cama, no precisamente durmiendo".

Un rato después, la cronista Maite Peñoñori develó el misterio: "Primero Dalma y Gianinna habían ido a verlo al mediodía (del miércoles) con Benjamín para que vea a su abuelo, y ya ahí no lo vieron muy bien. Pero le pusieron onda porque era el cumple de Diego, y Gianinna se quedó mal cuando se fueron, sintió que Diego no estaba bien y se quedó preocupada. Por eso decidió dejar a Benja y volver con una amiga a ver cómo seguía su papá. Ahí Gianinna no pudo creer la situación con la que se encontró. (...) Gianinna no podía creer lo que estaba viendo y (lo grabó en video porque) quería que quede registrado su papá en ese estado". En ese punto, la periodista explicó: "Tanto que hasta en un momento tuvo miedo porque Diego casi que se estaba tragando su propio vómito. Era una situación peligrosa porque Diego estaba dormido . Y el padrastro de Rocío le dijo a Gianinna que eso le pasaba siempre a Diego, que no era nada grave, que se quedara tranquila que estaba bien".

Al final, Maite Peñoñori comentó: "Lo que me dicen es que Diego está con medicación y el problema no es que la mezcle con alcohol, sino que no está supervisada la medicación. Le compran las cajas de medicación y las toma, sin un médico de cabecera que siga el día a día de la salud de Diego".