El escándalo maradoniano del día: Dalma Maradona contra Rocío Oliva

Pantallazo

Rocío Oliva se refirió a las recientes declaraciones de Dalma y Gianinna, quienes vieron en muy mal estado a Diego Maradona. "Acá nadie le impide nada a nadie, Diego es dueño de su vida y hace lo que quiere", dijo en Pamela a la Tarde.

"Yo no estoy las 24 horas del día con él. Tampoco vi que sus hijas lo hayan ayudado por las redes sociales, lo único que hicieron fue generar este conflicto, porque en todo caso las cosas se solucionan puertas adentro", agregó según consigna PrimiciasYa.

Y se refirió a la hija de 8 meses de Dalma. "Si Diego conoce a su nieta Roma es porque la llamé yo hace dos meses y les pasé la ubicación. Yo lo organicé todo para que Diego esté con sus hijas, pero si la hija lo va a ver una vez al año y va a hacer este quilombo... Me parece que no. Que no me metan, no me podés echar la culpa. Estamos hablando de un hombre de 60 años que está lúcido y sabe lo que hace".

La madre de Roma salió a responderle a través de su cuenta de Twitter. "¡Cuando la soberbia te gana decís que mi hija conoció a su abuelo gracias a vos! ¡Nunca más nombres a mi hija para nada, porque si no yo voy a hablar de tu papá! ¡Cortala Rocío Oliva!". Y agregó: "O de tu hermanito, así es más parejo... ¡Menores los 2!".