El encuentro privado de la China con Zaira Nara: "Estas cuestiones resuelven cara a cara"

Pantallazo

Zaira Nara estuvo invitada al programa de Flor de equipo y sorprendió al confesar que se juntó en privado con la China Suárez para hablar de la infidelidad de la actriz con Mauro Icardi.

“Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie. Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Yo soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por ‘me dijo, le dijo’, hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien”, comenzó diciendo Zaira.

“Yo no soy la amiga. Capaz que soy más amiga que vos, Marcelo, pero ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades. Quería escucharla. No quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las cosas en cadena nacional, o ver qué postura tenía uno o el otro”, dijo la conductora.

“Tenemos mucha gente en común. Yo no quería cruzármela en un evento y darle vuelta la cara. No me pasa con nadie. Yo soy una persona que no tengo enemigos y no me gusta llevarme mal con la gente. Obviamente si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía”, expresó la modelo.

“La fui a ver a la casa. Fue horrible… No, horrible, no porque me parece que es lo que tenía que pasar. No, no te voy a decir porque después… Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla. Si tenía dudas sobre ciertas cuestiones quería aclararlo con ella. De hecho todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella. Después por otras cuestiones que quería hablar mi hermana, yo me abrí”, detalló la hermana de Wanda.

“Yo no fui intermediaria. Cuando sentí que pasaba a ser una intermediaria les dije ‘chicas, estos son los teléfonos, se comunican. Lo hice para poner paños fríos porque sino se hace interminable”, sentenció Zaira.