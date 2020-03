El emotivo video de Nico Vázquez con su hermano Santiago: “Siempre juntos”

Pantallazo

Pasaron tres años desde que el actor Santiago Vázquez, hermano de Nicolás Vázquez, falleció de muerte súbita a los 27 años.

Una triste despedida que dejó una herida para siempre en aquellos que lo amaban. Nico Vázquez suele compartir fotos y recuerdos de Santiago, pero esta vez fue especial.

"Hace poco, encontré este texto que escribió mi hermano, y yo tengo el VHS", comenzó su recuerdo el actor, junto al video que muestra el contenido de la carta.

Mi querido hermano:

Cuando yo era chico, era buenísimo en las competencias de resistencia del colegio, tenía un entrenador que me apodaba como "el genio", me hacía correr con pibes más grandes, porque a los de mi edad les sacaba casi una cancha de diferencia. Un día él nos llevó a los mejores del colegio a un torneo de resistencia intercolegial, él creía que yo podía ganar...y claro, mi hermano también lo creía.

Nico me vino a ver ese día para acompañarme, la diferencia es que "acompañar" para Nico significó hablar con mis compañeros, decirles que me cuiden, que nadie me toque mientras corra, hacerme masajes en las piernas y ejercicios para calentarlas, contarme historias de gente que ante lo imposible hizo historia, hablar con mis profesores sobre la carrera y como tener que encararla para ganar. Cuando llegó el momento, eran 60 pibes formados para salir y yo. La carrera fue terrible, nosotros eramos de un colegio chico, de pocos alumnos y no estábamos preparados para este tipo de competencia con arena, barro, médanos y pasto.

Cuando vi que era imposible ganar me esforcé y di más de lo que podía para entrar entre los primeros. Cuando estaba llegando a la meta y faltaban unos 200 metros, escucho al lado mío una voz: "Dale Forrest que queda poco, dale!".

Era Nico que estaba corriendo al lado mío, y que había pasado la cinta que estaba como valla, para poder ayudarme porque yo no podía mas, una organizadora empezó a gritarle que salga de ahí, que solamente los participantes podían estar ahí, los otros papás empezaron a decirle lo mismo para que salga, entonces Nico salió del otro lado de la cinta y empezó a correr conmigo hasta la llegada. Salí noveno, pero eso ya no importaba, me preocupaba más mi hermano que lo habían agarrado para hablar y explicarle que eso no se podía hacer.

Cuando me subo al micro para irnos, mi entrenador me dice: "Tuviste mucha suerte Vazquez de que no te descalifiquen, fue una locura eso". Yo desestimé y dije "no es para tanto" y el contestó: "en mis 20 años de entrenador, nunca vi un antecedente así, asique sí, tuviste suerte Vazquez, de que no te descalifiquen". Nico había cambiado las cosas, por mí.

"Te amo San. Siempre juntos!", cerró el actor su recuerdo.