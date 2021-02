El documental “On the Record” estrena en exclusiva por OnDirecTV

Pantallazo

Este jueves 18 de febrero a las 21:00 OnDIRECTV emitirá en exclusiva On the Record, un documental que se centra en las denuncias de abuso sexual contra el poderoso empresario de la música y cofundador del sello Def Jam, Russell Simmons.

La producción sigue a la ejecutiva de la industria musical Drew Dixon mientras lucha con la decisión de hacer pública la acusación contra Simmons y compartir su historia con New York Times. A su vez, incluye testimonios de algunas de las más de 20 mujeres que lo denunciaron.

Dirigido por Kirby Dick y Amy Ziering, un dúo reconocido por su trabajo en documentales como The Invisible War y The Hunting Ground, el film ofrece un examen agudo sobre el costo que deben pagar las víctimas al realizar denuncias.

Profundamente esclarecedor y repleto de ideas poderosas y reveladoras, el relato de On the Record está marcado por entrevistas con importantes líderes de opinión, activistas por la igualdad de género, periodistas y académicos especializados en el tema.

Otro estreno por la plataforma de DirecTV será este lunes 22 de febrero. A las 22:00 h OnDIRECTV pondrá en pantalla Des, una miniserie que se centra en uno de los asesinos en serie más infames de la historia del Reino Unido: Dennis Nilsen, más conocido como "The Kindly Killer".

Nilsen fue un funcionario público que pasó cinco años asesinando a jóvenes que conoció en las calles del Soho de 1978 a 1983. Sus víctimas solían no tener hogar o se habían escapado de las grietas de la sociedad de la década de 1980 y, por lo tanto, agradecían la aparente generosidad de este extraño. Cuando finalmente fue capturado, se había convertido en el asesino en serie más prolífico de la época en Gran Bretaña.

Des cuenta con un destacado elenco que incluye a David Tennant (Doctor Who, Broadchurch), Daniel Mays (Temple), Jason Watkins (The Crown), Ron Cook (The Salisbury Poisonings), Barry Ward (Save Me) y Doc Brown (Britannia), entre otros. La miniserie de 3 episodios está basada en material del libro Killing for Company de Brian Masters y está escrita por Luke Neal y dirigida por Lewis Arnold (Misfits, Humans, Broadchurch).

Se emitirá en exclusiva desde el lunes 22 de febrero a las 22:00 por el canal de entretenimiento OnDIRECTV y también estará disponible en la plataforma de streaming DIRECTV GO.