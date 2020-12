El doctor Cahe sobre el intento de suicidio de Diego en Cuba:"Se tiró contra un colectivo"

Pantallazo

En el programa "Intratables", el doctor Cahe sorprendió con un relato inédito del astro del fútbol.

"Hay un antecedente que la gente no tiene en cuenta. En Cuba a los colectivos se les dice guagua. En una oportunidad, él iba manejando su coche, cerca de la guagua, y se tira contra ese colectivo tratando de suicidarse. Se salvó de casualidad", agrega el médico.

"Fue durante la segunda internación de Diego en La Habana. No tuvo un intento como estamos acostumbrados nosotros acá. Él dijo: 'No la vi, me la lleve de frente y no me maté'. Yo no lo creí por muchos detalles", cierra Cahe.