El director Amenábar comienza la fase final del rodaje de “La fortuna”, su primera serie

Pantallazo

Localizaciones en el norte de España y Norteamérica son el escenario de la fase final de rodaje de "La Fortuna", la primera serie del director Alejandro Amenábar, que se estrenará este otoño con un reparto nacional, liderado por los españoles Álvaro Mel y Ana Polvorosa, e internacional, con los norteamericanos Stanley Tucci, Clarke Peters y la británica T'Nia Miller.

Movistar+, productora de la serie junto con AMC Studios y MOD Pictures, informa este jueves en un comunicado de que el rodaje, que arrancó en agosto del año pasado, finalizará esta primavera.

Madrid, Cádiz, Guadalajara, A Coruña y Zaragoza son algunas de las ciudades españolas que recorrió el rodaje de esta serie, que es uno de los proyectos audiovisuales más esperados del año.

"La Fortuna" es la primera serie filmada por el ganador del Oscar ("Mar adentro") y constará de 6 episodios de 45 minutos de duración que se estrenarán en España a través de Movistar+ y en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe a través de AMC y AMC+.

En ella, Álvaro Mel interpreta al joven diplomático Álex Ventura, y Ana Polvorosa a Lucía, su compañera de trabajo y aventuras. El elenco de intérpretes españoles lo completa Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo o Pedro Casablanc, entre otros.

La serie cuenta además en su reparto con reconocidos rostros populares del cine y la ficción norteamericana como Stanley Tucci, nominado al Óscar por "The Lovely Bones", en el papel del cazatesoros Frank Wild; Clarke Peters ("The Wire"), como el abogado Jonas Pierce y T´Nia Miller ("The Haunting of Bly Manor"), como la abogada Susan McLean.

Movistar + ha avanzado que la serie cuenta la historia de Álex Ventura, un joven e inexperto diplomático, que se ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar.

Completa el equipo Lucía, una funcionaria de armas tomar, y Jonas Pierce, un brillante abogado norteamericano apasionado por las viejas historias de piratas. Con ellos emprenderá la aventura de su vida, descubriendo la importancia del amor, la amistad y el compromiso con aquello en lo que uno cree.

Fuente: EFE