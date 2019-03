El día que Jorge Rial le dio una trompada a Lucho Avilés

Pantallazo

"El día que Lucho Avilés me difamó en cámara, fui y le pegué una trompada sin vueltas. Y no me arrepiento. Le agradezco un montón de cosas. Me dio la oportunidad de hacer televisión antes que nadie, pero yo también le di muchísimo a él", contó en su libro, según reflota Ciudad Magazine.

Todo comenzó por un comentario de Avilés al aire: "Uno de los que sacó plata del corralito fue un conductor de un programa de espectáculos de un canal de La Plata". Para qué. "Decir eso, tras la crisis de 2001, era encasillarte en una lista de traidores a la patria", escribió Rial.

"Lo esperé al otro día en el pasillo del canal. Estaba furioso. Lo encaré de una y se quiso pasar de vivo: '¿Para qué carajo mentís con eso? Yo no saqué nada'. Me respondió: 'Qué se yo por qué lo dije. Tenía la información y la tiré. Y, además, a vos no te tengo que dar explicaciones'. No le dije nada más. Le tiré una trompada en medio del mentón y lo impacté de lleno".

Le costó el empleo al uruguayo. "Estaba sacado. '¡Decidan ustedes, es él o yo, decidan!', repetí la frase a las autoridades de América. Por suerte, decidieron por mí. Lo dejé sin trabajo, es verdad, pero hubiera pensado antes de decir semejante disparate de un compañero. Era un gran conductor, pero tenía esas cosas".