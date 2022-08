El descargo de Mauro Icardi tras su viaje con Wanda a Ibiza: “Dejen de inventar mierda”

Pantallazo

Wanda Nara y Mauro Icardi se reconciliaron nuevamente y el futbolista se cansó de las mentiras de los haters sobre su vida privada.

“Dejen de inventar mierda, la decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento”, comenzó el descargo el deportista en las historias.

“El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo por el cual me pagan. Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busquen ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o de un periódico, infórmense con la realidad”, agregó.

“Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi TRABAJO nos dieron días de reposo y cada uno los aprovecha como quiere y con quién quiere, eligiendo su propio destino. Les mando un beso”, concluyó.