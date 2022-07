El debut de "Canta conmigo ahora": entrada de Tinelli con Lolo y memes a Cristian Castro

Pantallazo

Tras tener un 2021 muy complicado con las restricciones del COVID 19 donde el rating no lo acompañó, Marcelo Tinelli hizo un giro de 180 grados y apostó a un nuevo formato de canto, nunca antes visto en todo el Río de la Plata.

Fue así que el conductor argentino hizo un debut de primer nivel con el programa Canta conmigo ahora por la pantalla de Teledoce.

Fiel a su estilo, Marcelo Tinelli ingresó junto a su hijo Lolo tras una imponente apertura musical de Pablito Lescano con Damas Gratis.

“¡Qué lindo, como se extrañaba! ¡Y hoy tenemos al co conductor! Empezamos con el saludo tradicional: ¡Buenas noches américa!”, fueron las palabras que dio inicio al programa.

Luego de mostrar la composición de estudio, Marcelo presentó algunos de los 100 jurados que estarán durante el certamen, entre ellos le dio la bienvenida a su hija Cande, Coti, Cristian Castro, El Puma Rodríguez, Locho Loccisano, La Bomba Tucumana, Manuel Wirzt y El Bahiano.

Pese a que varios de los concursantes emocionaron a los jurados con sus presentaciones, el pelo de Cristian Castro fue el verdadero protagonista en las redes.

"Te amo Cristian Castro sos un mix entre el Joker, Matías Alé y Mostaza Merlo" "Dios Cristian Castro may the odds be ever in your favor (referencia a Hunger Games)" y más fueron las comparaciones que lo hicieron tendencia al ídolo mexicano por su look en el reality.

Te amo Cristian Castro ?? sos un mix entre el Joker, Matías Alé y Mostaza Merlo ?? #CantaConmigoAhora pic.twitter.com/zvqEzVNr9I — M A R T H A ? (@la_cindy_nero) July 26, 2022

Cristian castro same energy pic.twitter.com/0VX4GDPJEW — Ariana (@cirianalli) July 26, 2022