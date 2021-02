El cruce de Luli Fernández con una seguidora que la criticó por enseñar a cocinar

Pantallazo

En el mundo de las redes sociales, las influencers se tienen que reinventar para generar contenido y seguir atrayendo seguidores.

La modelo y conductora Luli Fernández lleva años dando tutoriales de maquillaje a través de Instagram y esto ha generado todo tipo de opiniones. Sin embargo, la bomba estalló por otro tema.

Fernández compartió una publicación bajo el título "Mamá cocina" con tips para que su hijo -y los hijos de sus seguidores- coma variado, sano y rico.

Una seguidora se mostró molesta con este video y comentó: "No sabe qué inventar. Hay gente que estudia y de repente sale enseñando maquillaje que da gracia y ahora es cocinera".

La modelo no lo dejó pasar así nomás y respondió: "Soy mamá, creo que todas las mamás les damos de comer a nuestros niños y me atrevo a decir que el 99 por ciento no es cocinera profesional. Como así también creo que todas nos maquillamos un poquito y me atrevo también a decir que el 99 por ciento no es maquilladora profesional. El problema de la gente resentida es creer que nadie puede hacer nada por el simple hecho de que ellos no están conformes con nada de lo que hacen", expresó enojada.