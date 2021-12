El comunicador argentino Oscar González Oro, denunció a una persona por una deuda

Pantallazo

En un posteo escribió: "La verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debes".

En un posteo escribió: "La verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debes. Próximamente publico y doy notas para contar todo y cuando digo todo es todo. Me cansé", apuntó el filoso mensaje hacia una persona que en Uruguay no había cumplido lo acordado por unos cuantos dólares.

Acto seguido en otro posteo publicó: ¨Lástima que en un país tan honesto como es Uruguay, existan personas como vos. No le haces ningún favor a este país¨. A partir de ahí, comenzaron a circular nombres de personas, algunas famosos de Montevideo, Punta del Este y principalmente de Rocha, donde había mantenido un lazo laboral, que culminó de forma abrupta.

Hace pocas horas, al ser consultado sobre esta información, el comunicador y periodista dijo: ¨La deuda es una cuestión personal mía con un señor que me debe dinero, me debía porque ya el mensaje le llegó. El mensaje le llegó y entró en pánico, y hoy acabo de verificar que ya depositó en mi cuenta acá en Montevideo¨, descartando algunas versiones sobre posible estafa que hubiera podido ser víctima Oscar González Oro.

Personalmente agradeció a cada persona, que se preocupó por esta confusa situación y especialmente converso con los colegas que lo consultamos sobre este triste incidente.

Según lo expresa el propio Oscar, el incidente estaría superado y la deuda cancelada.

Por Gustavo Descalzi