El comunicado de Rafael Cotelo en respuesta a las críticas sobre el cuplé de su personaje

Pantallazo

"El personaje Edison Campiglia representa todo eso con lo que no estoy de acuerdo", dijo Cotelo, que pidió disculpas a los riverenses.

Tras la controversia generada por el cuplé de su personaje Edison Campiglia, que ameritó incluso la presentación de una demanda penal contra el programa La Mesa de los Galanes, Rafael Cotelo inició hoy la audición de Del Sol con un comunicado al respecto.

"Primero y principal: a cada una de las personas que se hayan sentido ofendidas e insultadas por mis palabras a través del personaje Edison Campiglia, particularmente a los riverenses, les pido disculpas, y lamento profundamente haber generado ese dolor", comenzó.

"El personaje Edison Campiglia representa todo eso con lo que no estoy de acuerdo. Dice lo opuesto a lo que pienso. Intenta parodiar un discurso que me parece retrógrado y dañino. Campiglia es un personaje que se jacta de su inmoralidad y que vomita ignorancia y estupidez en forma grotesca y que desde esa brutalidad de idiota despiadado escupe su discurso", agregó

"Campglia es exceso, exceso de miseria moral. Es un ventajero sin escrúpulos y su miseria espiritual es explícita, directamente en su burda forma de expresión", dijo Cotelo.

"Es un malandra fracasado con ínfulas que muestra su violenta idiotez de una manera obscena y gratuita. De eso intentamos reírnos y no de sus víctimas, que la mayoría de las veces son mis compañeros de trabajo, muchos de ellos amigos y algunos hermanos. No pretendo que quienes detestan al personaje o a mí mismo, cambien de opinión, pero siento que es bueno aclarar que lo que dice Edison Campiglia no es representativo mío ni de ninguno de los que participamos en el programa", continuó.

"Lamento que se haya entendido como algo que realmente pienso ,y si así fue no es culpa del receptor sino de una mala comunicación de mi parte. Por lo tanto, pido disculpas", concluyó.

Las disculpas fueron también en nombre de todo el programa, según aclararon los conductores.

Jorge Piñeyrúa dijo que más allá de las disculpas, "es un exceso esto de la denuncia penal para los integrantes del equipo". "No es ahí donde se deben discutir estas cosas pero vamos a estar a la orden para las citaciones o lo que disponga la justicia", afirmó.