El comentado look de Melania Trump para “despedirse” de su vida como primera dama

Este miércoles Donald y Melania Trump abandonaron la Casa Blanca, lugar que fue su hogar durante los últimos cuatro años.

La ahora exprimera dama salió del edificio con cara triste (como nos tiene acostumbrados) y vestido negro. Sin embargo, las redes se hicieron eco rápidamente de su look al bajar del avión en Florida.

Melania lucía un precioso y colorido caftán de Gucci que vale casi 3000 dólares.

Rápidamente, en la red del pajarito se disertó largo y tendido sobre el look y el futuro de Melania, no solo por su cambio de vestuario sino por su retiro ante las cámaras para dejar posando solo a su marido.

Melania putting on a caftan to start her retirement is SENDING MOI pic.twitter.com/60mYvDpcRH