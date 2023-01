El auto de alta gama que Abigail Pereira se regaló por su cumpleaños: “Realizada”

Pantallazo

Abigail Pereira no dejó que su corto paso por El hotel de los famosos le arruinara el comienzo del 2023. La actriz uruguaya abandonó por decisión propia el reality, y luego explicó a sus seguidos que se fue por el “destrato” y “bullying” que sufrió dentro del programa.

El 27 de enero la comunicadora cumplió años. Ya instalada en Miami, donde vive hace ya varios años, la artista compartió con sus seguidores de Instagram lo que se autoregaló por su cumpleaños.

La exvedette subió un reel en el que mostró que para su aniversario número 37 se obsequió con Ford Mustang 2.3 EcoBoost, de color blanco con una franja negra en el medio y descapotable. “Con colores que me definen, para no dejar grises nunca, comienzo mi nuevo año de vida más realizada que nunca, logrando los objetivos que me hacen feliz a mí”, comenzó.

“Hoy se celebra lindo con el amor genuino de las personas que te conocen desde el corazón, sin caretaje, sin necesidad de pertenecer a ningún lado, solo al que te hace feliz! Y saber que una solo tiene que seguir su camino, que el karma y la vida se encarga de poner a cada quien en el lugar correcto siempre, aquí se verán logros y no procesos, porque en esa transición es donde se cuela la gota de maldad”, agregó.

Luego, Abigail cerró con unas sentidas palabras: “Es totalmente evitable, yo no doy pruebas por los demás, me las doy a mí misma, y me equivocaré porque soy humana, pero qué PLENITUD MÁS HERMOSA, la de seguir tus convicciones, sin traicionar tus propios valores y principios. Wow, gracias a todos los que me aprecian y se han tomado la molestia de saludarme por las diferentes formas, GRACIAS. Se los quiere. Y AGRADECIMIENTO ME DEFINE”.