El actor brasileño Eduardo Galvão falleció a los 58 años, víctima del coronavirus

Eduardo Galvão, reconocido actor de telenovelas brasileñas, falleció este martes a causa del covid-19.

El artista, de 58 años, llevaba una semana internado en el Hospital Unimed, según consigna Diário de Noticias. Se encontraba en cuidados intensivos, aunque su hija había sido optimista ante su recuperación.

Amigos, colegas y el club de sus amores, el Flamengo, lo despidieron en las redes.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ator Eduardo Galvão, vítima da Covid-19. Grande rubro-negro e sempre participativo nos eventos do clube, Eduardo deixará muitas saudades. #CRF pic.twitter.com/EvPw42sLlc