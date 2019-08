El Polaco y Noelia Marzol admitieron que durmieron juntos: “Hay lugar para dos”

Pantallazo

El triangulo amoroso entre Noelia Marzol, El Polaco y Barby Silenzi abrió un nuevo capítulo.

En una nota para eltrecetv la pareja del Bailando admitió que hicieron colecho.

"Yo voy a contar lo que pasó cuando vino a dormir a mi casa" lanzó la bailarina.

"Juro que me da miedo", agregó El Polaco.

"Después de bailar nos fue bien y fuimos a festejar. Como yo vivo muy lejos de la casa de él y de todos, los invité a casa. Cuando llegó la hora de que todo se había terminado, él se quedó a dormir pero en el sillón del piso de abajo. Están construyendo la cocina en casa, así que a las ocho de la mañana vinieron los albañiles, y ahí vino como suplicando piedad", remarcó Marzol.

"¿Saben lo que me dijo ella? Papito, vení arriba que hay lugar para los dos", acotó el cantante.

"Yo le dije que no daba que durmiéramos en la misma cama, pero me dijo que no sea mala, que estaba rompiéndole la cocina en la oreja, que sea buena compañera. Entonces, puse almohadones en mi cama, y yo me quedé de un lado y él del otro", cerró la actriz.