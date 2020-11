El Mono Kampanga reveló por qué hace diez años no duerme en la cama con una mujer

Pantallazo

Martín Fabio, mejor conocido como El Mono Kapanga vocalista y compositor de rock argentino confesó en una entrevista reciente que hace diez años no puede dormir junto a una mujer en la cama por sus fuertes ronquidos.

El cantante fue entrevistado por un programa de radio que se llama Agarrate Catalina y contó que con su exmujer dormían en cuartos separados y eso, según dijo, "alargó el matrimonio porque roncaba mucho".

"Cuando estoy con una chica y llega la hora de dormir pido disculpas y digo que la paso mal, no dejo dormir, hago ruidos. Con mis perras duermo, son las únicas que me bancan los ronquidos", aseguró el vocalista de Kapanga.

Además, dijo que actualmente "está solo por elección" y señaló que "cuando le agarrás el gustito está bueno". A los 51 años y después de haber estado en pareja varios años, "el amor se le agotó" porque "hay que trabajarlo mucho, todos los días", según dijo.

"Yo quiero pasarla bien, divertirme, no traerle ningún problema a nadie. No quiero que se encariñen conmigo. No soy el novio perfecto, dudo que vuelva a tener otra pareja, ojalá me pase que la soledad me lleve a eso. Por ahora no está en mis prioridades", agregó.

Finalmente, sobre su relación con Andrea Rincón dijo: "Ella es una de las chicas más lindas de la Argentina, Andrea es una gran chica, creció, crece. Por ahí sintió en algún momento que me tenía que pedir perdón por algo, yo agradezco que se haya cruzado en mi camino, la conocí apenas me había separado. Ella me ayudó muchísimo en un par de cosas que no las tenía muy en claro, yo le dije 'no me pidas perdón'. No tenía que perdonarla por nada, sino al contrario, 'yo te tengo que agradecer'"