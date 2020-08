Echarri: Oreiro no fue quien tiró la caja de patas de pollo con dinero a la basura

Pantallazo

No, no fue Oreiro

La versión de que Natalia Oreira y Pablo Echarri se separaron por una plata que escondió dentro de una caja de patitas de pollo dentro del freezer generó un montón de repercusiones durante mucho tiempo al punto de generarse varias versiones, por ejemplo, de la suma de dinero que había dentro del freezer.

Esta versión volvió a tomar fuerza porque el periodista Augusto Tartúfoli, durante una entrevista en El Espectador, refrescó la anécdota:

"En esa época a los dos les iba bien, pero le iba mejor a Pablo. Había juntado un canutito y se preguntaba qué iba a hacer con esa plata que estaba en dólares. Los puso en el freezer para que no se los roben en una bolsa tipo ziploc con las patitas de pollo. Era una plata para unas vacaciones que habrán sido cuatro o cinco mil dólares aunque hay una versión que dice que eran 30 mil... Él no le dijo nada a ella y por eso me creo más que era un canuto de Pablo más que una guita para irse de vacaciones. Entonces sucedió que fueron al supermercado. Natalia le preguntó 'Che, ¿compró patitas de pollo?' y Pablo tiro una frase tremenda. 'Sí, compra porque las que están en el freezer están podridas'. Llegaron del supermercado con las patitas congeladas y cuando (ella) ve la bolsa tipo ziploc en el freezer dice 'estas son las que Pablo me dijo que estaban podridas' y las tira. Y así tiró el canuto que yo creo que era más de Pablo que de los dos y por eso él se enojó tanto", narró el periodista.

Además, agregó Tartúfoli agregó que cuando Echarri se enteró "se quería morir", "se puso como loco y le agarró una angustia tremenda". "Ese fue el verdadero motivo de la separación de ellos. Incluso, cuando se lo recordamos a Natalia en alguna nota ella se mata de risa", agregó.

Sin embargo, Echarri negó esa versión. Fue entrevistado por Catalina Dlugi en su programa de la OnceDiez y le preguntó sobre la anécdota: "Tartúfoli mezcló todo. Ese hecho fue real, eso sucedió, pero no fue ella quien las tiró", contestó Echarri.

"Había cinco mil dólares en una caja de patitas y una señora que limpiaba en casa, Eva, las tiró. Un día voy a revisar, tenía la necesidad de utilizar el dinero y la caja no estaba. Eva estaba ahí, le pregunté y me dijo que las había tirado a la basura. Pero como tuve muchísima buena suerte, fui al hueco que estaba al lado de la escalera, donde guardan las bolsas de basura, metí la cabeza adentro de la bolsa de basura y las patitas estaban ahí. Recuperé la plata. Ese hecho no fue el fin de nuestra relación, fueron cosas más profundas", dijo el actor.

Finalmente, Echarri dijo que a Oreiro "la culparon de todo en algo que no tuvo nada que ver". "Las anécdotas, sobre todo cuando pasa el tiempo, es importante inflarlas, colorealas, para que tengan sentido. ¿A quién le puede interesar esa anécdota después de tanto tiempo?", concluyó.