EEUU: actor Kyle Massey buscado por la policía luego de no presentarse en tribunales

El actor Kyle Massey, de 29 años, es buscado por la policía en Estados Unidos luego de faltar por segunda vez en una audiencia judicial, que tuvo lugar el pasado lunes 12.

El artista está siendo investigado luego de ser acusado de enviar mensajes, imágenes y videos inapropiados a una niña de 13 años en 2019. La noticia fue compartida por la revista Rolling Stone.

Kyle es mejor conocido por haber trabajado con Disney en los programas "Cory en la Casa Blanca", donde interpretó al personaje principal, y "Visions of Raven", donde interpretó al hermano del protagonista.

"El señor Massey no se presentó. Un juez firmó una orden de arresto de $ 100,000", dijo uno de los fiscales en el condado de King, Washington, en una entrevista con la revista People.

El abogado de Kyle, que se hace llamar Lee Hutton, le dijo al medio TMZ que el tribunal no les informó de la fecha de la audiencia y dijo que le preocupaba que se hubieran hecho "declaraciones falsas".

"Aquí no hay declaraciones falsas. Simplemente, el Sr. Massey no ha comparecido ante el tribunal. El fiscal no tiene correspondencia de ningún abogado que afirme representar al Sr. Massey", replicó un fiscal del condado de King.