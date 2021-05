Diego Ramos cruza a Ángela Lerena tras decirle "que era un desperdicio" por ser gay

Pantallazo

En plena pelea al aire el actor le recordó a la panelista que no le gustó nada un comentario que ella hizo en base a su sexualidad.

Ángela Lerena y Diego Ramos protagonizaron un fuerte cruce en las redes que se volvió viral en las redes.

"Y qué pasa cuando muchas mujeres me escriben diciendo 'uy si tuviera tu cuerpo, y ahora el gordo que tengo en casa que no le quedan los calzones como a vos'", comenta Ramos a Lerena en defensa del video de Listorti en TV Nostra.

"Y qué sentís cuando te dicen eso", pregunta la periodista.

"Yo no siento nada", sostiene el actor.

"Bueno, entonces no hay problema. Yo estoy explicando cuando a alguien le molesta. Yo un día dije algo que te molestó. ¿Lo puedo decir?", sostiene la panelista.

"Varias cosas", respondió Diego.

"No, de verdad, porque cuando te ponés en estos tonos, yo siento eh, con todo el respeto, 'los invito a reflexionar y si no quieren no reflexionen' y estamos charlando", agrega Ángela.

"Te ponés medio en maestra siruela también", reprocha Ramos.

"Vos me dijiste que ese chiste no te gustaba, y tenías razón", reconoció Angela en referencia al chiste de "qué desperdicio" por su sexualidad.

"Sí, pero me lo dijiste porque te lo dijeron otras chicas. No te hiciste cargo", le recriminó el artista argentino.

"Bueno, me hago cargo ahora", sentencia Lerena.

"Diego Ramos":

Por su cruce con Angela Lerena en #TVNostrapic.twitter.com/S0SfoZ3Rcc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 6, 2021