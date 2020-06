Diego Ramos a Rial en vivo: "Durante años estuviste viendo qué hacía con mi sexualidad"

Pantallazo

“Esto no es de ahora, sino de hace años. Hay que dar el tiempo. Yo no me enojo, no tengo problema”, aseguró el actor argentino.

Se podría decir que el personaje de la semana en Argentina fue el reconocido actor Diego Ramos (47), luego de que el sábado en Podemos Hablar (programa argentino diera una simple y enorme lección cuando se le preguntó sobre su situación sentimental.

En concreto, Ramos narró que está en pareja hace dos años con su novio y aseguró: "Yo no tengo ningún problema con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso, no tengo necesidad de sentirme contra la pared. Estoy muy orgulloso con lo que soy, con quién soy. Yo no elegí lo que soy, soy así. Y soy así orgullosamente así".

De ahí en más, su alegato fue fruto de debates y polémicas. Por eso, el actor fue invitado a Intrusos para continuar con el tema.

Así fue que Jorge Rial aseguró: "Hay cierta gente con la que no nos metemos con su sexualidad, vos sos un caso". Allí vino la declaración de Ramos. "Ustedes ahora. Yo no quise hablar de esto porque para mí no es necesario hablarlo, lo tengo muy claro. Yo elegí Intrusos porque de verdad este programa que durante muchos años, hace muchos años, perseguía un poco a esa gente. Vos, Jorge, estabas muy tratando de ver qué hacía yo. Y me pongo de ejemplo".

Y continuó: "De hecho tengo una frase que es: '¿Se lo contaste a tu mamá? No, se lo contó Jorge Rial'. Lo dije dos o tres veces y todo". Pero Ramos no se detuvo acá: "Con esto me parece que, si hoy pudiéramos tocarnos, nos daríamos la mano y sería el sello perfecto a que entendí que hay que esperar que la otra parte te entienda y que la otra persona también tiene su tiempo de maduración. Pero esto no es de ahora, sino de hace años. Hay que dar el tiempo. Yo no me enojo, no tengo problema, yo nunca me escondí. Hice lo que quise y estuve con quien quise. Pasa que también hay un respeto para no meterse. Si mi mujer se llamara Norma y tuviera cuatro hijos tampoco lo diría".

Minutos más tarde, Rial hizo un mea culpa: "Jey Mammon se agarró del tema de si era una elección y dijo que si tuviera que elegir no habría elegido ser gay. Por lo que vos contás, Diego. Por gente como era yo también en su momento, que buscaba que me digan que eran homosexual. Había una carga muy fuerte". Luego de ese momento, la entrevista siguió con tono ameno entre Jorge Rial y Diego Ramos.