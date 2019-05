Diego Maradona estaría atravesando uno de los peores momentos de su vida

Pantallazo

Según el periodista Lío Pecoraro, su obsesión por Rocío Oliva lo tiene descuidado y deprimido. "No se quiere ni bañar".

"Maradona vino para operarse el hombro. Sin embargo, no quiere ir al médico, está deprimido, angustiado y descuidado. No se quiere ni bañar. No quiere saber nada de Ojeda y sólo nombra a Rocío Oliva", dijo Pecoraro en Todas las Tardes, según recoge Exitoína.

"Maradona engordó y tiene una obsesión con Oliva. Por eso se puso en una situación de rebeldía para con él mismo. Está barbudo. Toma alcohol todo el tiempo. Litros y litros de cerveza, más la medicación que tiene que tomar".

El ex ídolo futbolístico quiso contactar a Oliva, pero ella no le atiende el teléfono, lo que lo angustió. "La situación es extremadamente complicada. Alquiló una casa en Tigre y una de las hermanas está junto a él".

Oliva se manifestó en un audio dado a conocer en el citado programa de televisión. "Estoy separada de Diego hace varios meses. Así como estoy, estoy muy bien, y así quiero seguir".

En Intrusos agregaron que Maradona pidió a su abogado, Matías Morla, que organice una reunión con examigos, para reencontrarse con quienes se distanció en los últimos años, como Guillermo Cóppola. "Todo esto surge por Alejandro Mancuso, con quien Diego tiene un juicio, le mandó un video al Ogro Fabbiani junto con Ronaldo para apoyarlo con su obesidad. Y Maradona lo tomó como algo personal".