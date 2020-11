Diego González sobre La Letra Chica: "Somos un programa de izquierda"

Pantallazo

"Yo soy de izquierda. Ahora, no soy frenteamplista", dijo el conductor, que cree que "no existe el periodismo objetivo".

Mejor Dicho, el portal de entrevistas realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad Católica del Uruguay, conversó en su edición de ayer con el comunicador Diego González, conductor del programa La Letra Chica (TV Ciudad).

"En televisión me pasó pocas veces de sentir que un producto televisivo pasa la pantalla con una intención más que solamente lo que ofrecés como entretenimiento. Me había pasado con Masterchef, que se generó un cambio afuera de la pantalla, pasó a ser algo social. Hubo una revalorización de la televisión abierta, la gente empezó a tratar a la gastronomía de otra manera, se crearon personajes que hacía años no se creaban en la televisión", contó en la charla.

Sobre La Letra Chica dijo que le sucede lo mismo. "De alguna manera, se cubrió una necesidad que tenía el público. Eso generó que un programa muy humilde, en una pantalla recontra humilde, en televisión pública, terminara siendo levantado por diarios, comentado por la gente, con mucho flujo de redes, que no es natural", comentó.

En la nota, le preguntan sobre las acusaciones que han hecho algunos políticos de la oposición. Por ejemplo, el edil Diego Rodríguez, que comentó que La Letra Chica es un programa "al servicio del FA" y lo comparó con el programa argentino 6-7-8.

"Se ve que nunca vio el 6-7-8 ese. Era una poronga el canal, realmente. Nuestra matriz televisiva de los viernes es un programa que se llama Sobredosis de TV. Lo de que ‘está al servicio del FA' me parece una tontería", dijo González.

"Somos un programa de izquierda. Yo soy de izquierda. Ahora, no soy frenteamplista. Yo en mi vida milité, no conozco a un político, no tengo familiares, nunca me ofrecieron un cargo de nada, no tengo partido político., Ahora, soy de izquierda", dijo. "¿No es marcar una postura?", le pregunta el periodista "Sí, claro. El periodismo no es objetivo, Es una tontería esperar un periodismo objetivo. No somos un informativo, no estamos leyendo noticias. Opinamos sobre temas y traemos a gente que opina y opinamos desde el lugar que consideramos que está bien", afirmó.

Ante las críticas que le han llegado, Diego González define su programa, La Letra Chica, como "un programa de izquierda" donde se opina sobre diversos temas "desde un lugar". Él, a su vez, se define como de izquierda, pero aclara "no soy frenteamplista". pic.twitter.com/jcodVIDdBU — Mejor Dicho UY (@mejor_dicho) November 24, 2020